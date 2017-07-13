Юнкер: в Украине нужно создать специальную антикоррупционную палату в рамках существующей судебной системы

Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы, заявляет президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер

"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском в четверг в Киеве.

Президент ЕК отметил, что Евросоюз призывает украинские власти увеличить активность в борьбе с коррупцией, потому что коррупция негативно влияет на те реформаторские усилия, которые предпринимаются в Украине.

"Мы предложили сегодня президенту, и президент Туск, и я, мы предложили какие-то временные пути, как решить эту проблему. Европейский Союз до сих пор просил от Украины создать специальный суд, который бы отвечал за дела, связанные с коррупцией. Теперь мы сегодня с утра согласились, что если Украина создаст в рамках своей судебной системы специальную палату, палату, которая будет посвящена этим вопросам, то этого будет достаточно", - сказал Ж.-К.Юнкер.