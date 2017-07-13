Политика

14:07 13.07.2017

ЕС поддерживает евроинтеграционные стремления Украины

Европейский Союз поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Самая важная часть самого важного документа – Соглашения об ассоциации – это не призывы. После того, как были приняты все решения, после того, как было сформировано Соглашение об ассоциации, зоне свободной торговли, таковой является наша новая реальность – я зацитирую то, что было сказано "Европейский Союз признает европейские стремления и приветствует ее европейский выбор", - сказал Д.Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможных разногласиях в странах ЕС по вопросу включения в резолюцию саммита фразы о признании евроинтеграционных перспектив Украины.

Д.Туск отметил, что присутствие на саммите в Киеве его самого и президента Европейской комиссии не является простым совпадением.

В свою очередь П.Порошенко сказал: "Я хочу подчеркнуть, что это (соглашение об ассоциации – ИФ) является главным документом, который характеризует сотрудничество Украины и Европейского Союза – Соглашение об ассоциации. Все формулировки, которые удовлетворяют Украину, и удовлетворяют ЕС, отображены в этом документе, который ратифицирован и через несколько недель вступит в силу, и Украина не пойдет ни на какие компромиссы касательно наших европейских планов, которые зафиксированы в Соглашении об ассоциации ".

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