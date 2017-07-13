Киев предложил ЕК провести в 2018г форумы об использовании ГТС Украины для обеспечения европейской энергобезопасности и инвестфорум для Украины

Украинская сторона предложила Европейской комиссии провести в начале 2018 года форум в сфере привлечения инвестиций в Украинскую экономику, а также форум о возможностях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) в контексте обеспечения энергетической безопасности Европы.

"Мы поручили отработать возможность организации в Брюсселе мощной инвестиционной конференции относительно Украины в начале 18 года", - заяви президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом ЕС Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг в Киеве.

Он также сообщил: "Есть также намерение европейских газотранспортных операторов к совместной модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы и хранилищ. Мы предложили Европейской Комиссии также провести в 2018 году конференции, международного форума относительно перспектив использования газотранспортной системы Украины.