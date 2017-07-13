Политика

12:52 13.07.2017

Юнкер подчеркивает важность борьбы с коррупцией в Украине

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркивает необходимость интенсификации противодействия коррупции в Украине.

"Тема коррупции – это тема, которая является важной для граждан и соответствующим образом нужно это интенсифицировать, это всегда нужно делать против коррупции. ... Таким образом нужно независимо от имплементации и другого, я считаю, ускорить и интенсифицировать (борьбу с коррупцией - ИФ)", - сказал он на открытии саммита Украина-ЕС в четверг в Киеве.

Председатель Еврокомиссии подчеркнул, что репутация Украины является немаловажным фактором для взаимодействия.

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Интерфакс-Украина
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