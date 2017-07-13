Саммиты Украина-ЕС когда-нибудь пройдут в Донецке и Ялте - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европейский Союз за поддержку Украинского государства в борьбе против российской агрессии на Донбассе и оккупации ею Крыма, а также выразил надеэжду, что в будущем саммиты Украина-ЕС могут пройти в Донецке и Ялте.

"Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и в Ялте", - сказал он, открывая пленарное заседание саммита Украина-ЕС в четверг в Киеве.

П.Порошенко также отметил, что для успешного противостояния российской агрессии ключевое значение имеет сохранение единства внутри Европейского Союза по поддержке Украины.

По его словам, ярким свидетельством такого единства и поддержки Украины является продление экономических санкций ЕС против РФ до января 2018 года и "крымского пакета" санкций до июня 2018 года.

"И четкое подчеркивание, что санкции будут сохранены до полной имплементации минских соглашений", - сделал акцент глава Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул ключевое значение сохранения единства внутри ЕС для преодоления существующего кризиса: "Мы должны преодолеть самый большой вызов, с которым Украина столкнулась со времён обретения независимости - длящуюся российскую агрессию, оккупацию части территории, незаконную аннексию Крыма, гибридную войну, которая развернута на всех фронтах - военном, политическом, экономическом, гуманитарном, информационном, киберпространстве. И обеспечение всеобъемлющего разрешения кризиса возможно только при условии полного и бесповоротного возвращения России в рамки международного права".