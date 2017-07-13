Рассмотрению законопроекта о КС в Раде мешают парламентарии, требующие снятия неприкосновенности с Добкина

Верховная Рада Украины в накаленной атмосфере в четверг рассматривает во втором чтении законопроект №6427-д "О Конституционном суде Украины".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты из фракции "Самопомич" и их внефракционные коллеги стоят у трибуны парламента и требуют начать рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. Они говорят через громкоговоритель, звук которого заглушает обсуждение поправок к законопроекту.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид и народный депутат фракции "Самопомич" Елена Сотник отказались от рассмотрения своих поправок к законопроекту.

"В связи с тем, что происходит в зале, я отказываюсь озвучивать поправки, автором которых я являюсь", - заявила О.Сыроид в ходе пленарного заседания.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в заседании парламента, после чего позвал руководителей фракций на совещание в связи со сложившейся ситуацией.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла проект закона о Конституционном суде за основу 22 июня.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании в четверг заявил, что депутаты приступят к рассмотрению вопроса предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест М.Добкина в 17:00 текущего дня.