Рада отказалась внести в повестку дня законопроект о цензуре в интернете

Верховная Рада в четверг отказалась включить в повестку дня сессии зарегистрированный накануне законопроект №6688 "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере, предполагающий блокирование информационных ресурсов без решения суда под контролем Службы безопасности Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" внесение в повестку дня проголосовали 158 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Согласно законопроекту, авторами которого выступили члены парламентского комитета по вопросам национальной обороны Иван Винник (фракция БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил (оба – фракция "Народный фронт"), основанием для блокировки помимо решения суда могут быть также решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Среди других новаций – обязать операторов, работающих с международными каналами электросвязи, закупать оборудование для блокировки. Авторы также предлагают расширить понятие технологического терроризма и повысить штрафы для операторов и интернет-провайдеров за нарушение правил в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом.

Украинский союз промышленников и предпринимателей уже заявил, что не поддерживает данный законопроект. "Новации этого проекта закона имеют целью возвращение к ошибочным преступным практикам режима Януковича от 16 января 2014", – отмечается в заявлении УСПП в четверг за подписью вице-президента Ивана Петухова.