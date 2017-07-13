Макрон и Меркель проводят совместное заседание своих кабминов в Париже

Совместное заседание кабинетов министров Франции и ФРГ проходит в четверг в Париже под председательством французского президента Эмманюэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель, сообщают французские СМИ.

На встрече в Елисейском дворце будут, как ожидается, обсуждаться проблемы безопасности, экономики и обороны.

Отмечается, что это уже 19-е немецко-французское заседание кабминов. Целью работы в данном формате, как правило, является обсуждение и выработка совместных проектов сотрудничества.

Позже в четверг Э.Макрон проведет в Париже переговоры с президентом США Дональдом Трампом, с которым затем они отправятся на ужин в ресторан на Эйфелевой башне.