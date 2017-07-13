В Киеве проходит саммит Украина-ЕС

В Киеве официально открылся 19-й саммит Украина - Европейский Союз.

Ключевые темы саммита - прогресс украинских реформ, конфликт на Донбассе, в том числе реализация Минских соглашений, а также сотрудничество в энергетической и транспортной сфере.

Евросоюз на саммите представлен президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Украину представляет президент Петр Порошенко.

Также от европейской стороны в саммите принимает участие высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в Администрацию президента также прибыли вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем.

Кроме того, в повестке дня саммита - вопрос незаконной аннексии Россией АР Крым, а также региональная и международная ситуация.

Как отметила накануне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, отдельное внимание на саммите будет уделено энергетическому и транспортному сектору, а также борьбе с коррупцией.

"Конечно, большой блок обсуждений будет посвящен политическому диалогу, юстиции, свободе и безопасности. Безусловно, речь пойдет и об эффективности борьбы с коррупцией. Словом, "дорожная карта" дальнейших преобразований в Украине при поддержке ЕС будет на повестке дня", - написала И.Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook в среду.