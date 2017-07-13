Раде предлагают без обсуждений принять закон о КС и изменения в ряд кодексов

Верховной Раде предлагают принять законы о Конституционном суде и о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и другие без обсуждения. Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в парламенте в четверг.

В проекте постановления №6699 "Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта закона Украины "О Конституционном суде Украины" (авторы руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак) предлагается в четверг рассмотреть соответствующий законопроект во втором чтении без обсуждения и голосований, касающихся отклоненных профильным комитетом предложений и поправок.

В проекте постановления об особенностях процедуры рассмотрения и принятия закона №6698 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" предлагается принять по аналогичной процедуре - без обсуждения и голосований, касающихся отклоненных профильным комитетом предложений и поправок.

Как ранее сообщалось, народные депутаты в четверг планируют рассмотреть законопроект №6427-д "О Конституционном суде Украины" и законопроект №6232"О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".