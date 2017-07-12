Политика

20:46 12.07.2017

Фракция БПП решила поддержать в первом чтении пенсионную реформу - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" приняла решение поддержать в первом чтении правительственные законопроекты по пенсионной реформе.

"Хочу поблагодарить фракцию "Блок Петра Порошенко" за поддержку пенсионной реформы. Сегодня на фракции принято решение поддержать в первом чтении все пенсионные законы, которые будут иметь соответствующие решения комитетов", - написал премьер на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он отметил, что 9 млн человек ожидают повышения пенсии уже с октября 2017 года.

"Мы провели полуторачасовую дискуссию о, наверное, одной из главных реформ, которую мы должны провести в этом году", - написал В.Гройсман.

Ранее в этот день комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионному обеспечению рекомендовал парламенту принять пакет правительственных законопроектов о пенсионной реформе в первом чтении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Луценко просит Раду дать согласие на арест нардепа Добкина

Профильный комитет Рады предлагает принять пенсионную реформу за основу

Нардеп Петренко покинул фракцию БПП

Рада одобрила закон об экстрадиции правонарушителей

Рада ратифицировала Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европолом

ПОСЛЕДНЕЕ

США выделили Украине $25 млн помощи в сфере безопасности

Общественный совет по Крыму просит Порошенко отреагировать на плохую работу постоянного представительства в АРК

Турчинов обсудил с послом Японии закон о деоккупации Донбасса

На саммите Украина-ЕС отдельное внимание уделят энергетике и транспортной сфере

Турчинов разочарован бездеятельностью Рады в вопросе защиты от кибератак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа корпуса для компьютера
РЕКЛАМА