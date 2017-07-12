Фракция БПП решила поддержать в первом чтении пенсионную реформу - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" приняла решение поддержать в первом чтении правительственные законопроекты по пенсионной реформе.

"Хочу поблагодарить фракцию "Блок Петра Порошенко" за поддержку пенсионной реформы. Сегодня на фракции принято решение поддержать в первом чтении все пенсионные законы, которые будут иметь соответствующие решения комитетов", - написал премьер на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он отметил, что 9 млн человек ожидают повышения пенсии уже с октября 2017 года.

"Мы провели полуторачасовую дискуссию о, наверное, одной из главных реформ, которую мы должны провести в этом году", - написал В.Гройсман.

Ранее в этот день комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионному обеспечению рекомендовал парламенту принять пакет правительственных законопроектов о пенсионной реформе в первом чтении.