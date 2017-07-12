Луценко просит Раду дать согласие на арест нардепа Добкина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит Верховную Раду дать согласие не только на привлечение к уголовной ответственности, но и задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (фракция "Оппозиционный блок"), поскольку опасается, что он может повлиять на ход следствия и уничтожить документы.

"Следствие считает, что в действиях руководителя Харьковского городского головы господина Добкина есть признаки содействия в мошенничестве и расхищении коммунальной собственности в особо крупных размерах", - сказал Ю.Луценко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента в среду в Киеве.

По словам генпрокурора, он просит парламент дать согласие не только на снятие неприкосновенности, но и на задержание и арест, поскольку речь идет об особо тяжелом преступлении, и М.Добкин сможет "давить на следствие и влиять на его ход", в том числе есть опасность уничтожения документов.

Сам М.Добкин заявил, что будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступил категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", сказал М.Добкин.

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Ю.Луценко внес в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест М.Добкина. По его словам, в действиях М.Добкина в бытность его мэром Харькова (2006-2010 года) "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, в результате противоправных действий М.Добкина, совершенных им по предварительному сговору с группой лиц, из собственности территориальной громады Харькова незаконно изъяты земельные участки общей площадью 61,2144 га, "чем территориальной громаде нанесены убытки в размере 178 млн 624 тыс. 598 грн, что является тяжкими последствиями".

"М.Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции закона от 05.04.2001 года). Кроме того, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", М.Добкин, содействовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана", - сообщила Л.Сарган.