Политика

17:16 12.07.2017

Профильный комитет Рады предлагает принять пенсионную реформу за основу

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионному обеспечению рекомендует парламенту принять пакет правительственных законопроектов о пенсионной реформе в первом чтении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании профильного комитета в среду.

За данное решение проголосовали четыре из четырех присутствующих на заседании комитета депутата; всего в комитете – семь депутатов.

Глава комитета, депутат от фракции "Народный фронт" Людмила Денисова отметила, что поправки к законопроекту будут обсуждены в рамках его подготовки ко второму чтению.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада внесла законопроект о пенсионной реформе в повестку дня.

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