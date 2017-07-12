Политика

14:17 12.07.2017

На саммите Украина-ЕС отдельное внимание уделят энергетике и транспортной сфере

На саммите Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве отдельное внимание будет уделено сотрудничеству в энергетической и транспортной сфере, отмечает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Конечно, большой блок обсуждений будет посвящен политическому диалогу, юстиции, свободе и безопасности. Безусловно, речь пойдет и об эффективности борьбы с коррупцией. Словом, дорожная карта дальнейших преобразований в Украине при поддержке ЕС будет на повестке дня", - написала она на своей странице в Facebook.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что европейские партнеры разделяют "боль из-за российской агрессии на Востоке Украины" и пристально следят за ухудшением ситуации в незаконно аннексированном Крыму, продолжая как политику непризнания незаконной аннексии, так и общую политику санкций против РФ.

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