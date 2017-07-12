В Германии наблюдаются тенденции к снижению интереса к теме Украины – депутат Бундестага

Депутат немецкого Бундестага, член комитета по иностранным делам Марилуизе Бек (Marieluise Beck) констатировала снижение интереса в Германии по "украинскому вопросу".

"Мы с самого начала Майдана стоим рядом с процессом реформ в Украине, и мы очень обеспокоенны тем, что сейчас мало позитивных новостей из Украины. К сожалению, мы имеем снижение интереса Германии относительно темы Украины, мы (парламентарии) хотели бы помочь, чтобы как в Германии, так и в Европе не забывали о процессе реформ в Украине, особенно о том, что способствует сближению с Европой", - сказала депутат на пресс-конференции в среду в Киеве.

По ее словам, немцы хотели бы сближения с Россией. "Центральной проблемой, на мой взгляд, является желание восстановить дружеские отношения с РФ, и есть мнение, что из-за Украины, которая даже не доводит реформ до конца, (немцы – ИФ) не хотят терпеть дальнейшее ухудшение отношений с Россией. … Есть два характерных мнения, что Украина – это "failed state" и что Украина - это "lost case". И этому мы пытаемся противостоять, потому что это очень угрожающее мнение", - добавила М.Бек.

Депутат также констатировала, что война в Сирии привлекает к себе больше внимания, чем "украинский вопрос".

Она добавила, что "в Москве с большой охотой воспринимают плохие новости из Украины".