Рада предлагает усовершенствовать порядок контроля за соблюдением законов о труде и занятости населения

Верховная Рада намерена усовершенствовать порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся предотвращения чрезмерного давления на субъекты хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения" (№6489) в первом чтении проголосовали в среду 236 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде, закон Украины "О занятости населения" и другие законодательные акты.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является усовершенствование порядка осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, повышении его эффективности, уменьшение финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования.

Так, предлагается разграничить государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, уточнить основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки и создание преград ее проведению.

Кроме того, предлагается определить граничные сроки применения финансовых санкций за нарушение законодательства о труде и занятость населения.

Законопроект также предлагает устранить административную ответственность должностных лиц органов государственного надзора (контроля) за вынесение предписаний, распоряжений, дополнительных требований и решений о финансовых взысканиях, которые отменены в административном или судебном порядке.