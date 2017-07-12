Рада ратифицировала Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европолом

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

За соответствующий законопроект (№0152) проголосовало 234 народных депутатов на заседании в среду.

Документ ратифицирует Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве, подписанное 14 декабря 2016 года в Гааге.

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация соглашения позволит существенно расширить формат сотрудничества, осуществлять обмен оперативной информацией в рамках уголовных производств, принимать участие в совместных мероприятиях по расследованию относительно более широкого круга преступлений, устанавливать местонахождение лиц, которые причастны к совершению преступлений, принимать участие в анализе оперативной информации, а также создавать международные совместные следственные группы.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна, ратификация соглашения даст возможность стратегического сотрудничества и оперативного вмешательства в уголовные дела между государствами.

"Это позволит оперативно обмениваться информацией в уголовных производствах, принимать участие в совместных мероприятиях, разработках организованных преступных групп или мигрантов, которые следуют через Украину в Европу, устанавливать местонахождения лиц, причастных к совершению преступлений, "воров в законе", уголовных авторитетов и людей, которые находятся в розыске, скрываются от Украины в Европе, или которые разыскиваются европейскими государствами в Украине", - пояснил В.Троян.