Украина и США очертили совместные шаги для продвижения минского процесса

Украина и США очертили совместные шаги, которые необходимы для дальнейшего импульса минскому процессу, заявил замглавы администрации президента Константин Елисеев.

"Во время пребывания в Украине Курт Волкер провел много встреч. Вчера прошла встреча и в АП. Мы очертили наши совместные шаги, чтобы дать новый импульс минскому процессу. Мне нравится его абсолютная практичность, прагматизм и стремление достичь конкретного результата", - сказал замглавы АП в интервью "Радио Свобода", опубликованном на его сайте.

К.Елисеев отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже стремится достичь результата. "Я думаю, что нам удастся сдвинуть минский процесс", - сказал он.

Дипломат напомнил, что на данный момент готовится телефонная конференция лидеров Нормандского формата, которая должна пройти в июле.