Политика

11:11 12.07.2017

Гэри Кон стал ведущим кандидатом Белого дома на пост главы Федрезерва

Администрация президента США Дональда Трампа все дальше отходит от мысли оставить Джанет Йеллен на второй срок, когда ее полномочия в качестве председателя Федеральной резервной системы (ФРС) завершатся в январе 2018 года, заявили изданию Politico сразу четыре источника, близких к процессу поиска нового главы Федрезерва.

По их данным, фаворитом Белого дома сейчас является глава Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший топ-менеджер Goldman Sachs.

Вопрос о будущем Дж.Йеллен может стать предметом обсуждения во время ее полугодового доклада в обеих палатах Конгресса США 12-13 июля.

Кандидатура Г.Кона не найдет понимания ни у консервативных республиканцев, которым не нравится его демократическое прошлое, ни у либералов, которые возмущены количеством выходцев из Goldman на высоких должностях. Однако если Г.Кон захочет принять предложение, на Капитолийском холме найдется достаточно сенаторов, готовых его поддержать, заявили Politico источники в Конгрессе и министерстве финансов США.

"Гэри получит эту должность, если захочет, а я думаю, что он захочет, - считает один из республиканцев, близких к процедуре отбора кандидатов. - Его с легкостью утвердят".

В июне источники The Wall Street Journal в Белом доме утверждали, что именно Г.Кон руководит процессом поиска нового главы Федрезерва.

Г.Кон может стать первым за 40 лет председателем ФРС, не являющимся профессиональным экономистом.

В числе кандидатов также фигурирует бывший член совета управляющих Федрезерва Кевин Уорш.

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