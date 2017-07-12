Гэри Кон стал ведущим кандидатом Белого дома на пост главы Федрезерва

Администрация президента США Дональда Трампа все дальше отходит от мысли оставить Джанет Йеллен на второй срок, когда ее полномочия в качестве председателя Федеральной резервной системы (ФРС) завершатся в январе 2018 года, заявили изданию Politico сразу четыре источника, близких к процессу поиска нового главы Федрезерва.

По их данным, фаворитом Белого дома сейчас является глава Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший топ-менеджер Goldman Sachs.

Вопрос о будущем Дж.Йеллен может стать предметом обсуждения во время ее полугодового доклада в обеих палатах Конгресса США 12-13 июля.

Кандидатура Г.Кона не найдет понимания ни у консервативных республиканцев, которым не нравится его демократическое прошлое, ни у либералов, которые возмущены количеством выходцев из Goldman на высоких должностях. Однако если Г.Кон захочет принять предложение, на Капитолийском холме найдется достаточно сенаторов, готовых его поддержать, заявили Politico источники в Конгрессе и министерстве финансов США.

"Гэри получит эту должность, если захочет, а я думаю, что он захочет, - считает один из республиканцев, близких к процедуре отбора кандидатов. - Его с легкостью утвердят".

В июне источники The Wall Street Journal в Белом доме утверждали, что именно Г.Кон руководит процессом поиска нового главы Федрезерва.

Г.Кон может стать первым за 40 лет председателем ФРС, не являющимся профессиональным экономистом.

В числе кандидатов также фигурирует бывший член совета управляющих Федрезерва Кевин Уорш.