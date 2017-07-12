Политика

10:20 12.07.2017

Турки не расстроятся, если Турцию не примут в ЕС - Эрдоган

Большинство граждан Турции не хотят полномасштабного вступления страны в Европейский союз, заявил в интервью BBC турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турки "больше не хотят в ЕС" и полагают, что Европейский союз нечестно относится к Турции.

"Мы верны нашему слову. Если ЕС прямо скажет о том, что он не сможет принять Турцию в ЕС, это нас устроит. Мы расслаблены", - добавил турецкий президент, подчеркнув, что Турция "способна самостоятельно стоять на двух ногах".

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Интерфакс-Украина
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