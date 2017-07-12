Сенат США отложил летние каникулы на 2 недели из-за насыщенной программы

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл во вторник объявил о переносе начала традиционных летних каникул сенаторов на две недели, передает NBC.

Решение было принято по просьбе сенаторов-республиканцев, которые хотят перед уходом на отдых проработать как можно больше важных законопроектов, в том числе о системе здравоохранения, верхнем пределе госдолга и санкциях против Ирана и РФ. Кроме того, они рассчитывают за это время обсудить кандидатов на важные государственные посты.

Ранее планировалось, что обе палаты уйдут на летние каникулы с 31 июля и вернутся к законотворчеству с 5 сентября - после Дня труда, отмечаемого в США в первый понедельник осени. Теперь Сенат будет распущен с третьей недели августа.

Последний раз летний отпуск сенаторов сдвигался в 1994 году, также из-за вопросов здравоохранения.

На следующей неделе Сенат будет обсуждать законопроект об отмене реформы здравоохранения Obamacare, пишет The Wall Street Journal. Республиканцы внесли ряд изменений, призванных привлечь демократов, в том числе они отошли от традиционной позиции сопротивления новым налогам и сохранили два предусмотренных Obamacare вида сборов с домохозяйств с высоким уровнем дохода.

Однако эксперты сомневаются в том, что эти изменения помогут получить голоса демократов. При этом они могут размыть и республиканскую поддержку законопроекта, а М.Макконнелл сейчас не может позволить потерю больше двух голосов республиканцев.

Палата представителей одобрила свою версию изменений Obamacare еще в мае и теперь ждет сенатский вариант, чтобы начать процесс согласования документов.