Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны - указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №183/2017 от 11 июля 2017 относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году", - говорится в тексте указа.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

В решении СНБО "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году" говорится, что Кабинету министров Украины необходимо внести в Верховную Раду предложения к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" (реестр № 6600 от 21 июня 2017 года), который готовится ко второму чтению, по установлению дополнительных бюджетных назначений.

В частности речь идет о том, что для Министерства обороны предполагается установление дополнительных бюджетных назначений за счет средств общего фонда Государственного бюджета Украины в объеме 352 млн грн, в том числе на выплату единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военнослужащих – 249,8 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 100 млн грн, на подготовку и участие сборной команды Украины в международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" - 3 млн грн.

Также для Минобороны за счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины (конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) в объеме 4 млн грн, в том числе на закупку вооружения и военной техники - 1 млн грн, закупку и производство боеприпасов – 1,4 млн грн, строительство жилья для военнослужащих - 1 млн грн, современное вооружение и военную технику - 600 млн грн (в частности, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке нового ракетного вооружения - 300 млн грн, поставку бронетанкового вооружения БМ "Оплот" - 300 млн грн.

Для Национальной гвардии Украины предполагается установление дополнительных бюджетных назначений за счет средств общего фонда Государственного бюджета Украины на специальные средства в объеме 230 млн грн, а также за счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины (конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) на закупку вооружения и техники в объеме 200 млн грн.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в понедельник принял решение рекомендовать правительству обеспечить в 2017 году дофинансирование потребностей сектора безопасности и обороны на сумму около 9 млрд грн.

Как уточнил секретарь СНБО Александр Турчинов, в общем объеме дофинансирования около 3 млрд грн планируется профинансировать из общего фонда госбюджета, и 6 млрд грн - из специального.