Рада рассматривает представления генпрокурора на депутата Полякова

Верховная Рада приступила к рассмотрению представлений генерального прокурора Украины Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Максима Полякова (фракция "Народный фронт").

Как сообщалось, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Полякова, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества (преступление инкриминируется по ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рассмотрел представления генпрокурора и одобрил решение относительно представлений