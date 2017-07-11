Политика

19:14 11.07.2017

Рада рассматривает представления генпрокурора на депутата Полякова

Верховная Рада приступила к рассмотрению представлений генерального прокурора Украины Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Максима Полякова (фракция "Народный фронт").

Как сообщалось, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Полякова, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества (преступление инкриминируется по ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рассмотрел представления генпрокурора и одобрил решение относительно представлений

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Интерфакс-Украина
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