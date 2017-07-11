Политика

18:39 11.07.2017

Кучма обсудил с послом США урегулирование ситуации на Донбассе

Урегулирование блока вопросов по безопасности на Донбассе является ключевым, заявил президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма на встрече с полномочным США в Украине Мари Йованович.

"Постоянный режим прекращения огня, вывод российских войск и тяжелых вооружений с территории Украины, выход ОБСЕ на неконтролируемый участок украинско-российской границы - только после этого можно двигаться дальше", - подчеркнул Л.Кучма в ходе встречи.

Как сообщает пресс-секретарь Л.Кучмы Дарья Олифер, в ходе разговоре речь шла о безальтернативности нормандского формата и минских соглашений. Стороны подтвердили, что назначение специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера подчеркивает желание Соединенных Штатов Америки активно участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.

Отдельно Л.Кучма выделил вопрос скорейшего освобождения украинских заложников, которое сейчас остается заблокированным.

Пресс-секретарь сообщила, что стороны договорились о постоянной поддержке контактов.

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