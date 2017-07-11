Рада поддержала снятие неприкосновенности с Довгого

Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы "Воля народа") Олеся Довгого

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 251 народный депутат на пленарном заседании во вторник.

В его поддержку проголосовали 107 депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" из 139 (1 против), 64 депутата фракции "Народный фронт" (1 против), 25 депутатов фракции "Самопомич", 11 депутатов фракции "Батькивщина", 16 депутатов фракции Радиальной партии, 29 внефракционных. При в поддержку этого решения не проголосовал ни один депутат фракции "Оппозиционный блок" (1 проголосовал против), групп "Видродження" и "Воля народа".

В своем заключительном слове О.Довгий просил снять с него депутатскую неприкосновенность.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам регламента 4 июля рассмотрел представление генерального прокуратора Украины на дачу согласия Верховной Рады на привлечение к ответственности, задержание и арест О.Довгого.

Представление было передано с выводами комитетами спикеру Верховной Рады для дальнейшего рассмотрения сессией. Также регламентный комитет Верховной Рады признал наличие недостатков в представлении Ю.Луценко о предоставлении парламентом разрешения на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого.

Согласно регламенту, представления генерального прокуратора Украины на дачу согласия Верховной Рады на привлечение к ответственности, задержание и арест народных депутатов должны быть рассмотрены парламентариями в течение 7 дней после их рассмотрения регламентным комитетом парламента.

По словам Ю.Луценко, О.Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га. "Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявил он.

Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

О.Довгий заявляет, что его пытаются привлечь к ответственности за решение коллегиального органа, коим является Киевсовет. Кроме того, он подчеркивает, что в пределах своих полномочий он не подписывал решения Киевсовета, а был уполномочен лишь ставить визы на принятых решениях.