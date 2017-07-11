Политика

16:11 11.07.2017

"Наш край" требует от Рады не принимать пенсионную и медреформы на этой сессии

Партия "Наш край" требует у депутатов не принимать внесенные правительством пенсионную и медицинскую реформы без тщательной доработки и согласования с обществом, заявил сопредседатель политсилы Александр Мазурчак.

"На этой неделе украинский парламент должен четко выразить свою позицию: или принятие "сырых" и недоработанных законопроектов, или соблюдение пенсионного законодательства и модернизация государственной медицинской сферы. Реформы должны осуществляться для людей, а не для МВФ", – цитирует А.Мазурчака во вторник пресс-служба партии "Наш край".

Политик отметил, что нельзя принимать реформы, которые подверглись уничтожающей критике экспертов и которые не воспринимает общество. "Нельзя принимать реформы, которые требуют немедленной доработки, обсуждения с обществом, а также устранения из них нарушений Конституции и положений, по которым есть многочисленные замечания экспертов", – сообщил А. Мазурчак.

По его словам, предчувствуя недостаток голосов, правительство усилило давление на парламент.

"Ради получения голосов за три недели до голосования правительство усилило давление по всем направлениям: от шантажа и угроз до флешмобов в соцсетях. Несмотря на неприятие обществом и экспертами, правительство проталкивает реформы в том виде, в котором они согласованы с МВФ", – резюмировал А.Мазурчак.

Ранее во вторник Верховная Рада проголосовала о включении в повестку дня сессии законопроектов по пенсионной реформе.

В минувший понедельник, 10 июля, председатель парламента Андрей Парубий отметил, что сейчас на рассмотрении в комитете Верховной Рады находится законопроект по медицинской реформе.

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