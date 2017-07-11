Политика

14:15 11.07.2017

Рада намерена усовершенствовать процедуру реабилитации жертв репрессий коммунистического режима 1917-1991 годов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который усовершенствует процедуру реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект № 6574 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" в первом чтении проголосовало 245 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Законопроект предусматривает создание главами областных государственных администраций, и Киевской и Севастопольской городских госадминистраций комиссий по реабилитации, которые будут принимать решения о признании лиц реабилитированными или потерпевшими от репрессий.

"Он (законопроект - ИФ) предлагает установить, что основанием для реабилитации лиц, без каких-либо дополнительных требований является факт применения репрессий к ним коммунистическим режимом вне судебного порядка, так называемыми "тройками", советами НКВД и другими", - сказала один из авторов законопроект – нардеп Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко"), представляя законопроект на заседании Верховной Рады во вторник.

По ее словам, документ предлагает реабилитировать лиц, осужденных за действия, "которые согласно Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы не считались преступлениями в цивилизованном обществе".

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, законы Украины "О прокуратуре", "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", "О местных государственных администрациях", "О Совете министров Автономной Республики Крым", "О судебном сборе", "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Законопроект также предлагает обновить терминологию закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Волкер встретился с нардепами, а также представителями Украины в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ

Совет ЕС завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом

Рада продлила заседание до окончания рассмотрения представлений генпрокурора о снятии неприкосновенности с пяти депутатов

Курц подчеркивает важность урегулирования конфликта на Донбассе

Розенблата исключили из фракции "Блока Петра Порошенко"

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий: нужно наработать механизм возмещения через суд убытков от агрессии в Крыму и на Донбассе со стороны РФ и причастных лиц

Парубий намерен пригласить в Раду Луценко для участия в рассмотрении представлений относительно снятия неприкосновенности с Дейдея и Довгого

Рада включила в повестку законопроекты правительственной пенсионной реформы

Белый дом поддержал законопроект о новых санкциях против России и Ирана

Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев для участия в саммите Украина-ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog123.html
РЕКЛАМА