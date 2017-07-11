Рада намерена усовершенствовать процедуру реабилитации жертв репрессий коммунистического режима 1917-1991 годов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который усовершенствует процедуру реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект № 6574 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" в первом чтении проголосовало 245 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Законопроект предусматривает создание главами областных государственных администраций, и Киевской и Севастопольской городских госадминистраций комиссий по реабилитации, которые будут принимать решения о признании лиц реабилитированными или потерпевшими от репрессий.

"Он (законопроект - ИФ) предлагает установить, что основанием для реабилитации лиц, без каких-либо дополнительных требований является факт применения репрессий к ним коммунистическим режимом вне судебного порядка, так называемыми "тройками", советами НКВД и другими", - сказала один из авторов законопроект – нардеп Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко"), представляя законопроект на заседании Верховной Рады во вторник.

По ее словам, документ предлагает реабилитировать лиц, осужденных за действия, "которые согласно Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы не считались преступлениями в цивилизованном обществе".

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, законы Украины "О прокуратуре", "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", "О местных государственных администрациях", "О Совете министров Автономной Республики Крым", "О судебном сборе", "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Законопроект также предлагает обновить терминологию закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине".