Парубий: нужно наработать механизм возмещения через суд убытков от агрессии в Крыму и на Донбассе со стороны РФ и причастных лиц

Все убытки от российской агрессии против Украины должны быть компенсированы как государством Российской Федерацией, так и конкретными лицами, причастными к агрессии, считает спикер Верховой Рады Украины Андрей Парубий.

"Наша позиция неизменна - все убытки должна компенсировать страна-агрессор - Российская Федерация. Украина должна наработать механизм возмещения убытков как от России, так и конкретных преступников, которые принимали участие в российской агрессии против Украины", - сказал он в ходе конференции с парламенте во вторник.

По словам А.Парубия, необходимо разработать механизм фиксации убытков, причиненных Украине во временной оккупированном Россией Крыму и на Донбассе. "Их надо подтвердить в суде и определить конкретных виновных лиц. Это участники НВФ, наемники из России, российские кадровые военные, в частности, сотрудники ФСБ", - сказал он.

По убеждению спикера парламента, Украинское государство в лице Верховной Рады также должно создать механизм возобновления нарушенных прав.

"Сейчас актуальна проблема компенсации рядовым гражданам, которые пострадали в результате российской агрессии. Для этого необходим закон, который регулировал бы сбор доказательств и их подтверждение в суде по специальной процедуре. Если такой механизм не будет введен на законодательном уровне, то граждане на основании Конституции будут обращаться в международные суды и выигрывать их", - отметил А.Парубий.