Рада продлила заседание до окончания рассмотрения представлений генпрокурора о снятии неприкосновенности с пяти депутатов

Верховная Рада Украины продлила вечернее пленарное заседание до окончания рассмотрения представлений генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с пяти парламентариев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение было принято 233 голосами на утреннем пленарном заседании во вторник

"Я буду просить зал, чтобы продолжить вечернее заседание до рассмотрения всех представлений (генпрокурора на дачу согласия на снятие депутатской неприкосновенности)", - предложил А.Парубий.

По словам спикера, в среднем на рассмотрение одного представления уходит 1,5-2 часа.

Ранее в этот день А.Парубий заявил, что пригласит генерального прокурора Украины Юрия Луценко в парламент во вторник в 12:00-12:30 для личного озвучивания представлений Генеральной прокуратуры на дачу согласия на снятие депутаткой неприкосновенности с народных депутатов, однако к этому времени Ю.Луценко не смог прибыть в парламент, и его прибытие в сессионный зал ожидается к 16:00.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгении Дейдее, Максиме Полякове (оба - фракция "Народный фронт") и Бориславе Розенблате (фракция "Блок Петра Порошенко").

Также регламентный комитет Верховной Рады в среду, 12 июля, планирует рассмотреть представления генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного Михаила Добкина.