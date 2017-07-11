Политика

11:44 11.07.2017

Парубий намерен пригласить в Раду Луценко для участия в рассмотрении представлений относительно снятия неприкосновенности с Дейдея и Довгого

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о намерении пригласить генерального прокурора Украины Юрия Луценко в парламент во вторник для личного озвучивания представлений Генеральной прокуратуры на дачу согласия на снятие депутаткой неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Олеся Довгого (группа "Воля народа").

"Я сейчас обращусь к генеральному прокурору с тем, чтобы он сегодня прибыл в сессионный зал. Я думаю это надо сделать до 12:00 или 12:30", - сказал он в ходе пленарного заседания парламента во вторник.

Ранее народные депутаты Украины не поддержали предложение спикера о рассмотрении всех представлений о снятии депутатской неприкосновенности с шести парламентариев в четверг, 13 июля.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгении Дейдее, Максиме Полякове (оба - фракция "Народный фронт") и Бориславе Розенблате (фракция "Блок Петра Порошенко").

Также регламентный комитет Верховной Рады в среду, 12 июля, планирует рассмотреть представления генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного Михаила Добкина.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Курц подчеркивает важность урегулирования конфликта на Донбассе

Розенблата исключили из фракции "Блока Петра Порошенко"

Рада включила в повестку законопроекты правительственной пенсионной реформы

Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев для участия в саммите Украина-ЕС

Комитет Рады по соцполитике рекомендует парламенту принять пенсионную реформу за основу

ПОСЛЕДНЕЕ

Белый дом поддержал законопроект о новых санкциях против России и Ирана

Фракция "Народный фронт" поддержит представление о снятии неприкосновенности с шестерых депутатов

СНБО поручил Кабмину, СБУ, НБУ внести предложения по расширению санкционного списка в связи с агрессией РФ

Законопроект о деоккупации ОРДЛО будет внесен в Раду в сентябре

Европарламент угрожает наложить вето на переговоры о Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА