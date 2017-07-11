Парубий намерен пригласить в Раду Луценко для участия в рассмотрении представлений относительно снятия неприкосновенности с Дейдея и Довгого

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о намерении пригласить генерального прокурора Украины Юрия Луценко в парламент во вторник для личного озвучивания представлений Генеральной прокуратуры на дачу согласия на снятие депутаткой неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Олеся Довгого (группа "Воля народа").

"Я сейчас обращусь к генеральному прокурору с тем, чтобы он сегодня прибыл в сессионный зал. Я думаю это надо сделать до 12:00 или 12:30", - сказал он в ходе пленарного заседания парламента во вторник.

Ранее народные депутаты Украины не поддержали предложение спикера о рассмотрении всех представлений о снятии депутатской неприкосновенности с шести парламентариев в четверг, 13 июля.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгении Дейдее, Максиме Полякове (оба - фракция "Народный фронт") и Бориславе Розенблате (фракция "Блок Петра Порошенко").

Также регламентный комитет Верховной Рады в среду, 12 июля, планирует рассмотреть представления генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного Михаила Добкина.