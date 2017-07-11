Розенблата исключили из фракции "Блока Петра Порошенко"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий официально объявил об исключении народного депутата Борислава Розенблата из фракции "Блок Петра Порошенко".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Парубий объявил о решении фракции исключить Б.Розенблата из состава фракции на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года правоохранительные органы задержали охранника нардепа Б.Розенблата якобы при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе депутату Максиму Полякову (фракция "Народный фронт").

Сам М.Поляков назвал действия НАБУ политическим заказом и заявил о давлении на его супругу и помощников.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 20 июня сообщил, что детективы агентства и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрали достаточно доказательств для снятия депутатской неприкосновенности с депутатов Б.Розенблата и М.Полякова.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 21 июня направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Б.Розенблата, в действиях которого, по его словам, усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.

7 июля 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно народного депутата Б.Розенблата: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

10 июля вечером парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" большинством голосов приняла решение исключить Б.Розенблата из фракции по его просьбе, а также поддержала снятие с него депутатской неприкосновенности.