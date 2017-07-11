Политика

11:44 11.07.2017

Розенблата исключили из фракции "Блока Петра Порошенко"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий официально объявил об исключении народного депутата Борислава Розенблата из фракции "Блок Петра Порошенко".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Парубий объявил о решении фракции исключить Б.Розенблата из состава фракции на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года правоохранительные органы задержали охранника нардепа Б.Розенблата якобы при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе депутату Максиму Полякову (фракция "Народный фронт").

Сам М.Поляков назвал действия НАБУ политическим заказом и заявил о давлении на его супругу и помощников.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 20 июня сообщил, что детективы агентства и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрали достаточно доказательств для снятия депутатской неприкосновенности с депутатов Б.Розенблата и М.Полякова.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 21 июня направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Б.Розенблата, в действиях которого, по его словам, усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.

7 июля 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно народного депутата Б.Розенблата: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

10 июля вечером парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" большинством голосов приняла решение исключить Б.Розенблата из фракции по его просьбе, а также поддержала снятие с него депутатской неприкосновенности.

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