Рада включила в повестку законопроекты правительственной пенсионной реформы

Верховная Рада Украины на утреннем пленарном заседании во вторник включила в повестку дня сессии законопроекты, касающиеся пенсионной реформы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня базового законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся повышения пенсий (№ 6614) и альтернативных законопроектов. За такое решение проголосовал 251 народный депутат.

Также народные депутаты включили в повестку дня другие связанные с пенсионной реформой законопроекты.