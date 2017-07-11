Фракция "Народный фронт" поддержит представление о снятии неприкосновенности с шестерых депутатов

Парламентская фракция "Народный фронт" приняла решение поддержать представление Генеральной прокуратуры Украины о лишении депутатской неприкосновенности шестерых народных депутатов.

"Было принято решение большинством фракции по голосованию за лишение неприкосновенности шести депутатов", - сказал руководитель фракции Максим Бурбак после заседания фракции, сообщает пресс-служба партии.

М.Бурбак уточнил, что комитет Верховной Рады по вопросам регламента рассмотрел представление на пять народных депутатов и на этой неделе рассмотрит представление на шестого.

"Ожидаю от правоохранительных органов по борьбе с коррупцией следующих представлений на одиозных представителей режима Януковича. И что ни один из руководителей антикоррупционных органов не будет покрывать своих коллег народных депутатов по таким же представлениям", - резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".

Как сообщалось, в понедельник, 10 июля, депутаты от БПП на заседании фракции также поддержали лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности всех шести народных депутатов, на которых были представления Генеральной прокуратуры.