Политика

18:53 10.07.2017

Законопроект о деоккупации ОРДЛО будет внесен в Раду в сентябре

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разработал закон о возвращении государственного суверенитета над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, его внесение в Верховную Раду планируется в сентябре после консультаций со стратегическими партнерами Украины, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Соответствующий закон был разработан аппаратом СНБО вместе с экспертами. Мы привлекали к этому и представителей депутатского корпуса, коалиции. Закон готов, но есть поручение президента (президента Украины Петра Порошенко – ИФ) по поводу проведения консультаций с нашими стратегическими партнерами. В первую очередь это касается стран-участниц "нормандского формата" - Германии, Франции и США, наших партнеров о НАТО по поводу содержания этого закона", - сказал он на брифинге после заседания СНБО в понедельник в Киеве.

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