Политика

18:13 10.07.2017

СНБО не рассматривал законопроект о деоккупации ОРДЛО

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в понедельник не рассматривал законопроект о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций касательно текста законодательной инициативы, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Нужны дополнительные консультации, учитывая серьезность законопроекта", - сказал журналистам С.Пашинский после заседания СНБО в понедельник вечером в администрации президента Украины в Киеве.

По его словам, в связи с этим рассмотрение законопроекта на заседании СНБО было отложено.

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