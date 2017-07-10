СНБО не рассматривал законопроект о деоккупации ОРДЛО

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в понедельник не рассматривал законопроект о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций касательно текста законодательной инициативы, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Нужны дополнительные консультации, учитывая серьезность законопроекта", - сказал журналистам С.Пашинский после заседания СНБО в понедельник вечером в администрации президента Украины в Киеве.

По его словам, в связи с этим рассмотрение законопроекта на заседании СНБО было отложено.