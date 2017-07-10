Апелляционный суд в США отказался ограничить миграционный указ Трампа

Апелляционный суд в США отказался снова ограничить действие новых правил въезда в страну для граждан шести государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан).

Тем самым суд отклонил просьбу гавайских властей, которые стали первыми, кто обжаловал соответствующий указ президента в его нынешней редакции.

В июне этого года Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу частично запретить въезд гражданам шести мусульманских стран до тех пор, пока суд не рассмотрит жалобу на решения нижестоящих инстанций, заблокировавших указ президента на неопределенный срок. После этого представляющие штат адвокаты обратились в федеральный суд в Гонолулу, который на прошлой неделе отказал в пересмотре решения.

Девятый окружной апелляционный суд США также отказался от собственной интерпретации решения Верховного суда, отмечает BBC. Судьи апелляционного суда пояснили, что гавайский суд имеет право заблокировать это решение только если увидит, что оно нарушает права конкретного человека.

Комментариев от министерства юстиции США и генерального прокурора штата Гавайи пока не поступало.

Речь идет уже о втором миграционном указе Д.Трампа.

Первый указ был подписан им в январе и вступил в силу немедленно. Решение президента спровоцировало хаос в аэропортах, а в некоторых случаях направляющиеся в США самолеты даже разворачивались в воздухе. Указ вызвал критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей как в США, так и за их пределами.

Спорным положением первого указа Д.Трампа было, в частности, то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя ее наличие фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) 4 февраля полностью приостановил действие президентского указа, а спустя неделю апелляционный суд Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Администрации Д.Трампа не удалось оспорить временную приостановку действия запрета на въезд.

В итоге 6 марта президент США подписал новый миграционный указ, схожий по содержанию, но отличающийся в некоторых формулировках.

Так, из списка стран, из которых запрещен въезд, исчез Ирак. Кроме того, появилось правило, согласно которому граждане остальных упомянутых в документе стран все же смогут въезжать в США, если приходятся американским гражданам супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами, а также если они помолвлены с американцами.

При этом для бабушек, дедушек и других родственников запрет будет действовать. Кроме того, новый указ не аннулирует грин-карты и не вводит полный запрет на прием сирийских беженцев.