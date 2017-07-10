США вовлекаются в Минский процесс и решение конфликта на Донбассе – политологи

Визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Украину и встреча накануне президентов США и РФ свидетельствуют о вовлечении американской стороны в процесс урегулирования конфликта на Донбассе, считают украинские политологи.

"О чем идет речь, если резюмировать визит Тиллерсона и встречу Трампа и Путина? Первое: об углублении и вовлеченности США в Минский процесс, в решение конфликта на Донбассе, решение конфликта Украина - Россия", - сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что вопрос будет заключаться в "степени вовлеченности" американской стороны.

"Мы видим, что степень вовлеченности будет достаточно глубока, но не настолько, чтобы США теперь были участниками Нормандского формата. Но сбоку они будут Минский процесс подталкивать так, как не смогут подталкивать изнутри французы, немцы и россияне", - выразил мнение политолог.

Говоря о задачах спецпредставителя США по украинскому урегулированию Курта Волкера, В.Карасев подчеркнул, что К.Волкер в Киеве будет пытаться "перевести Минский процесс из ситуации обездвижения к активной динамике: переговорной и имплементационной".

"Что такое Минск для США? Это инструмент для того, чтобы наладить отношения с РФ. Такая у них задача. Нравится нам или не нравится – мы рассматриваемся в контексте задачи улучшения отношений США с РФ", - считает директор Института глобальных стратегий.

По словам политолога, если для США Украина и "обездвиженные Минские соглашения" являются сдерживающим фактором, то американская сторона будет пытаться "встроить Киев в Минский процесс".

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя визит Р.Тиллерсона в Украину, также отметил наличие серьезных мотивов для этого. "Не думаю, что это перестройка американского посольства или еще чего-то, - Украина оказывается серьезным аргументом и большой проблемой для американской администрации. Думаю, что приезд Тиллерсона связан с тем, что готовится поездка Тиллерсона и в Москву", - сказал он.

Политолог допустил формат так называемой "маятниковой дипломатии", когда наряду со стандартными переговорными форматами будет идти поиск новых механизмов принятия решений для урегулирования конфликта на Донбассе. "Думаю, что неожиданный приезд Тиллерсона … говорит о том, что Украина вне желания других игроков постепенно все-таки перемещается для американского Госдепа где-то в эпицентр серьезных решений. Но эти решения еще не приняты", - подытожил В.Небоженко.