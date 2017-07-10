Кучма и Волкер договорились о контактах на постоянной основе

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма принял специального представителя США Курта Волкера (Kurt Volker) и обсудил с ним ситуацию на Донбассе, а также перспективу дальнейших контактов.

"Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Леонид Кучма отметил роль и активную позицию США в разрешении ситуации на Донбассе и поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - написала по итогам встречи пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Л.Кучмы Дарья Олифер на странице в Фейсбуке в понедельник и выложила соответствующее фото.

По ее словам, стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений – ключевое, "без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов".

"Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе", - указала Д.Олифер.

Как сообщалось, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине.

К.Волкер, 1962 г. р., специалист в сфере международных отношений, с 1986 года работал аналитиком в ЦРУ, с 1988 года – в Госдепе США. В 1998 году стал первым секретарем американской миссии в НАТО, в 2005-м - заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии; а в 2008-2009 гг. был постпредом США в НАТО.

Последние годы работал в Международном республиканском институте Маккейна.