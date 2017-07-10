Политика

15:12 10.07.2017

Путин и Трамп обсуждали вопрос группы по кибербезопасности – Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность создания двусторонней рабочей группы по кибербезопасности, но будет ли она создана, покажет время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"О возможности создания такой группы действительно шла речь. Будет ли она создана или нет - это покажет время, но о возможности главы государств говорили", - сказал Д.Песков журналистам.

Он добавил: "Тем более, вы знаете, что президент (В.Путин) дал необходимое заверение и разъяснение президенту Трампу относительно того, что любые утверждения о возможном якобы вмешательстве каких-то официальных российских учреждений к кибератакам в ходе предвыборной кампании в США являются чистым вымыслом и не соответствуют действительности".

В этом контексте, заметил он, "как раз говорилось, что наилучшей формой борьбы с кибертерроризмом является взаимодействие".

Д.Песков не согласился с трактовкой журналистов записи Д.Трампа в "Твиттере" о том, что "такая группа не может быть создана". "Он "твитнул" не так, там все-таки формулировка была другая", - сказал пресс-секретарь.

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