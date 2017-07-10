Политика

15:11 10.07.2017

Предоставление Украине натовского ПДЧ не будет способствовать безопасности в Европе – Кремль

Предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО стало бы шагом к дальнейшему продвижению Альянса к российским границам, что не будет способствовать укреплению европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия на протяжении многих лет существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Потенциально это (предоставление ПДЧ Украине - ИФ) может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте", - сказал он журналистам.

Д.Песков отметил, что, несмотря на то, что вопрос отношений между Украиной и НАТО не касается России напрямую, эта тема оказывает значительное косвенное влияние на РФ.

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Интерфакс-Украина
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