Размещение миротворческих миссий на Донбассе возможно только с согласия обеих сторон конфликта – Кремль

Инициативы о вводе на Донбасс миротворцев должны обсуждаться с обеими сторонами конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается размещения каких-то миссий на Донбассе, то эта тема поднималась, и президент Путин всегда подчеркивает, что размещение каких-то миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие идеи украинского руководства.

Д.Песков пояснил, что в данном случае противоборствующими сторонами являются Вооруженные силы Украины и представители "непризнанных республик Донбасса".

"Безусловно, без какого-то взаимного контакта и определения возможностей размещения той или иной миссии каким-то образом дальше обсуждать этот вопрос очень тяжело и проблематично", - добавил Д.Песков.