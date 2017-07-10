Политика

15:10 10.07.2017

Размещение миротворческих миссий на Донбассе возможно только с согласия обеих сторон конфликта – Кремль

Инициативы о вводе на Донбасс миротворцев должны обсуждаться с обеими сторонами конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается размещения каких-то миссий на Донбассе, то эта тема поднималась, и президент Путин всегда подчеркивает, что размещение каких-то миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие идеи украинского руководства.

Д.Песков пояснил, что в данном случае противоборствующими сторонами являются Вооруженные силы Украины и представители "непризнанных республик Донбасса".

"Безусловно, без какого-то взаимного контакта и определения возможностей размещения той или иной миссии каким-то образом дальше обсуждать этот вопрос очень тяжело и проблематично", - добавил Д.Песков.

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