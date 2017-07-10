Политика

13:54 10.07.2017

Россия пытается вытеснить СММ ОБСЕ с территории Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия делает все возможное, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ покинула территорию Украины.

"Мы не воспринимаем попытки России, направленные на создание таких условий для наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы она оставила территорию Украины. Мы это не воспринимаем", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник в Киеве.

По его словам, работа наблюдателей ОБСЕ важна в контексте предоставления объективной и правдивой информации о ситуации и должна проводиться 24 часа в сутки.

"Я уверен, что наши усилия и результаты, достигнутые на саммите G20, а также дальнейшие переговоры в нормандском формате, делают нас аккуратно оптимистично настроенными на прогресс в последующие месяцы", - сказал президент.

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Интерфакс-Украина
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