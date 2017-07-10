Собеседования с кандидатами в аудиторы НАБУ пройдет в Раде в среду

Руководитель парламентского антикоррупционного комитета Егор Соболев отвергает обвинения в затягивании вопроса о рассмотрении кандидатуры от Верховной Рады в независимую комиссию по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и заявляет, что в ближайшую среду комитет проведет собеседование с кандидатами.

"Я напоминаю, что мы еще в декабре рекомендовали по результатам открытого конкурса кандидатуру. И это было провалено, в том числе и благодаря вашей фракции (фракции "Блок Петра Порошенко" – ИФ). Мы объявили новый конкурс, в среду будет собеседование со всеми кандидатами", - сказал Е.Соболев на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Как сообщалось, меморандум Украины с Международным валютным фондом предусматривал, что до конца апреля 2017 года президент, Верховная Рада и Кабинет министров Украины должны назначить аудиторов НАБУ, однако данные сроки не были соблюдены.