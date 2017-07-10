Е.Соболев призывает рассмотреть все представления на нардепов 11 июля

Руководитель антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев призывает спикера парламента Андрея Парубия рассмотреть во вторник, 11 июля, вопрос о снятии неприкосновенности с народных депутатов по представлению генерального прокурора Юрия Луценко.

"Об инициативе отложить отмену депутатской неприкосновенности на последний день (текущей сессии согласно календарному плану работы парламента – ИФ): Если кто-то планирует сделать так, чтобы последним голосованием провалить это решение, а потом разъехаться по островам, и пусть люди здесь возмущаются в Киеве, то это очень плохо и для страны, и для парламента", - сказал Е.Соболев на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Как ранее сообщалось, председатель Верховной Рады Андрей Парубий согласился с инициативой ряда депутатов рассматривать вопрос о снятии депутатской неприкосновенности в четверг, 13 июля.

Регламентный комитет Верховной Рады в среду, 12 июля, планирует рассмотреть представления генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного М.Добкина.

Представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня и уже рассмотрены регламентным комитетом. Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгении Дейдее, Максиме Полякове (оба - фракция "Народный фронт") и Бориславе Розенблате (фракция "Блок Петра Порошенко").

При этом фракции партий "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Батькивщина" поддерживают инициативу А.Парубия о продолжении нынешней 6-ой сессии парламента до сентября текущего года