Тарута: Принятие закона о реинтеграции Донбасса на этой неделе маловероятно

Народный депутат Сергей Тарута считает маловероятным, что Верховная Рада Украины примет закон о реинтеграции Донбасса на текущей неделе.

"Я не верю в то, что мы сможем принять (закон о реинтеграции Донбасса - ИФ) на этой пленарной неделе, потому что его затянули и не рассматривали ни среди экспертов, ни среди гражданского общества, ни среди тех, кто сегодня непосредственно ожидает, когда же будет реинтеграция", - сказал С.Тарута в журналистам в Киеве в понедельник.

Депутат подтвердил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в понедельник рассмотрит этот законопроект.

Он подчеркнул, что необходимо "в нормальном режиме проговорить и обсудить это также с нашими международными партнерами, и только после этого выносить в зал". "Я до конца тоже не понимаю: это "закон о мире" или закон о войне"? Если "закон о мире" - я буду его поддерживать. Если "закон о войне", то я не поддерживаю его, естественно, и буду делать так, чтобы он не был принят", - добавил С.Тарута.

Ранее источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что СНБО в понедельник, 10 июля, рассмотрит проект закона о деоккупации временно неподконтрольных властям Украины районов Донецкой и Луганской областей. Ожидается, что на этом заседании СНБО одобрит законопроект, после чего он будет передан президенту для внесения в парламент.

Секретарь СНБО Александр Турчинов 13 июня в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. Он проанонсировал разработку соответствующего законопроекта и высказал надежду, что документ будет принят Верховной Радой еще на текущей сессии.

Президент Украины Петр Порошенко 14 июня сообщил, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты и народные депутаты. Законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.