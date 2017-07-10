Украина хочет быть партнером НАТО, а не идти к нему за защитой

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет о намерении развивать партнерские отношения Украины и НАТО.

"Мы ведем речь именно о партнерстве, а не идем к НАТО с просьбой о защите. Нам есть, что вложить в эту систему", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в ходе открытия выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности" с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве в понедельник.

По словам вице-премьера, заявления о том, что после вступления в НАТО Украина сразу восстановит свою территориальную целостность и будет в безопасности, являются мифом, поскольку никто не защитит Украину лучше ее самой.

Она отметила, что если Украина будет соответствовать критериям Альянса, то у скептиков будет меньше возможностей оттягивать вступление Украины в НАТО.

"Мы имеем все возможности стать восточным флангом структуры безопасности, имея армию, сила и опыт которой укрепляются ежедневно", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.