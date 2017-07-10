Политика

10:38 10.07.2017

Украина хочет быть партнером НАТО, а не идти к нему за защитой

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет о намерении развивать партнерские отношения Украины и НАТО.

"Мы ведем речь именно о партнерстве, а не идем к НАТО с просьбой о защите. Нам есть, что вложить в эту систему", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в ходе открытия выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности" с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве в понедельник.

По словам вице-премьера, заявления о том, что после вступления в НАТО Украина сразу восстановит свою территориальную целостность и будет в безопасности, являются мифом, поскольку никто не защитит Украину лучше ее самой.

Она отметила, что если Украина будет соответствовать критериям Альянса, то у скептиков будет меньше возможностей оттягивать вступление Украины в НАТО.

"Мы имеем все возможности стать восточным флангом структуры безопасности, имея армию, сила и опыт которой укрепляются ежедневно", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Парубий хочет не закрывать текущую сессию Рады

НАТО поддерживает Украину и указывает на необходимость выполнения Минских соглашений

Порошенко: Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО

СНБО в понедельник рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Регламентный комитет Рады рассмотрит представления генпрокурора на Добкина

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий обещает рассмотрение представлений на снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе

Тарута: Принятие закона о реинтеграции Донбасса на этой неделе маловероятно

Роль НАТО в мире возросла в условиях новых вызовов - Порошенко

G20 призывает усилить меры против финансирования террористической деятельности

Трамп не верит в возможность создания совместной с Россией группы по вопросам кибербезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Звуковые карты цены
РЕКЛАМА