Политика

10:19 10.07.2017

G20 призывает усилить меры против финансирования террористической деятельности

Страны G20 призывают принять меры по пресечению финансирования терроризма, соблюдать соответствующие стандарты ООН и ФАТФ, говорится в Гамбургском заявлении "Группы двадцати" по противодействию терроризму.

"Растущую угрозу представляют низко затратные атаки, совершаемые небольшими ячейками и лицами, финансируемые за счет небольших сумм денег, которые переводятся с использованием различных способов оплаты. Мы призываем частный сектор продолжить наращивание своих усилий по выявлению и противодействию финансированию терроризма", - говорится в заявлении.

"Мы просим наших министров финансов и управляющих центральных банков вести работу с ФАТФ, СФС (Совет по финансовой стабильности - ИФ), финансовым сектором, подразделениями финансовой разведки, правоохранительными органами и финтех-компаниями, нацеленную на создание новых инструментов, таких как руководство и индикаторы, применение технологий, позволяющих лучше отслеживать операции по финансированию терроризма, а также взаимодействие с правоохранительными органами для восполнения недостатка в оперативной информации и совершенствования использования финансовой информации в ходе расследований, связанных с борьбой с терроризмом", - отмечается в нем.

Страны G20 также отмечают "недопустимость существования где-либо в мире "безопасных зон" для финансирования терроризма". "Тем не менее, они сохраняются в результате непоследовательного и ненадлежащего соблюдения стандартов ООН и ФАТФ. В целях устранения всех подобных "безопасных зон" мы обязуемся наращивать меры по укреплению потенциала и техническому содействию, особенно в отношении очагов финансирования терроризма", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что страны G20 поддерживают ФАТФ в "ее усилиях по укреплению собственного потенциала отслеживания и повышению эффективности Организации и созданных по ее модели региональных структур".

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