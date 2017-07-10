Лидеры G20 призвали согласованно и институционально решать проблемы беженцев и миграции

Лидеры "двадцатки" призывают страны к согласованным и скоординированным действиям в отношении государств и сообществ, которые находятся под политическим и финансовым давлением, для решения проблем с миграцией и вынужденным переселением.

"Мы стремимся предпринять меры в отношении коренных причин перемещения. Мы призываем к согласованным глобальным усилиям и скоординированным совместным действиям, в частности, в отношении стран и сообществ, которые находятся под сильным социальным, политическим и финансовым давлением, и к сочетанию подходов на основе чрезвычайного реагирования с долгосрочными подходами", - говорится в итоговом коммюнике лидеров "двадцатки".

В этих целях лидеры признали важность "установления партнерств со странами происхождения транзита", готовы содействовать устойчивому экономическому развитию в этих странах.

Кроме того, лидеры "двадцатки" привержены решению вопросов, связанных с потребностями беженцев и мигрантов вблизи региона их происхождения.

"И в случаях, когда это применимо, обеспечению их безопасного возвращения домой", - говорится в документе.

Лидеры призвали повысить эффективность управления процессом миграции и всеобъемлющего реагирования на перемещение и признали необходимость разработки соответствующих инструментов и создание институциональных структур.

В этой связи лидеры рассчитывают на принятие в 2018 г. глобальных соглашений ООН по беженцам и безопасности, упорядоченной и легальной миграции.

Лидеры G20 утвердили свод мер для интеграции мигрантов и беженцев в трудовые рынки.

"Мы поддерживаем те страны, которые делают выбор в пользу развития каналов миграции, подчеркиваем важность интеграции, определяемой на национальном уровне, и утверждаем Свод практических мер "Группы двадцати" в области справедливой и эффективной интеграции в трудовые рынки легальных мигрантов и признанных беженцами лиц", - говорится в итоговом коммюнике лидеров "двадцатки".

В нем отмечено суверенное право государств осуществлять управление границами и контроль над ними, в связи с чем вырабатывать меры в национальных интересах и для национальной безопасности

Кроме того, репатриация и реинтеграция мигрантов, которые не имеют права остаться, отмечается в документе, должна быть безопасной и осуществляться гуманным образом.

"Мы обязуемся противодействовать контрабанде мигрантов и торговле людьми и полны решимости предпринять меры против контрабандистов и торговцев людьми", - заявили лидеры G20.

Главы стран отмечают, что миграция и вынужденное перемещение в мире достигли исторического максимума, главные причины этого - конфликты и стихийные бедствия, а также нарушение прав человека и пренебрежение ими.

Лидеры стран-участниц G20 договорились существенно усилить сотрудничество в вопросах миграции, говорится в коммюнике.

"Мир переживает в настоящее время исторический уровень миграции и вынужденного перемещения. Во многом на миграцию влияют экономическое, политическое и социальное развитие, но основными двигателями вынужденных перемещений являются конфликты и природные катастрофы наряду с нарушениями прав человека...", - говорится в нем.

"Мы подчеркиваем суверенное право государств управлять и контролировать свои границы, и в этой связи устанавливать политику в своих национальных интересах..." - отмечается в заявлении.