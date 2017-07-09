Политика

17:27 09.07.2017

ООН готовы предоставить помощь Украине на пути реформ

Организация объединенных наций готова усилить сотрудничество с украинским правительством и предоставить ему помощь в вопросе реформ, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Antonio Guterres).

"Мы полностью поддерживаем процесс реформ, над которыми работает правительство… Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и предоставлять нашу помощь в реформах", - сказал А.Гутерриш после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

По словам генсека, в ООН заинтересованы в развитии украинского государства.

"Мы не будем говорить Украине, какие реформы делать, но мы имеем большой интерес к предлагаемым решениям и обязательствам. Мы абсолютно готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые нацелены на развитие благополучия украинского народа",- добавил А.Гутерриш.

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Интерфакс-Украина
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