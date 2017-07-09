Порошенко: Нужно разработать более активную модель участия ООН в преодолении вызовов, которые стоят перед Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости более активного участия Организации объединенных наций в решении актуальных вопросов Украины.

"Хотел бы высказать уверенность, что наша встреча станет отправной точкой для того, чтобы найти более активной модели участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые сегодня стали перед Украиной", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве в воскресенье.